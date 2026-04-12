CdS – Juventus l’ultima indiscrezione di mercato arriva dal Portogallo | Pressing su Hjulmand

Da Portogallo arriva una nuova indiscrezione di mercato riguardante la Juventus, che avrebbe messo sotto pressione un centrocampista danese. La notizia è stata diffusa da fonti portoghesi e riguarda un possibile interesse del club italiano per il giocatore, attualmente impegnato in una squadra europea. La vicenda si inserisce in un contesto di trattative e rumors che coinvolgono il calciomercato di questa stagione.

2026-04-11 10:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: La Juventus punta forte su una vecchia conoscenza del campionato italiano: i bianconeri, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, sarebbero uno dei club interessati a Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, lanciato in Italia dal Lecce. HHjulmand, quanto chiede lo Sporting Lisbona per farlo partire?. Hjulmand, che il prossimo 25 giugno compirà 27 anni, è legato al club portoghese da un contratto fino al trenta giugno del 2028: nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di ottanta milioni di euro.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Juventus, l’ultima indiscrezione di mercato arriva dal Portogallo: “Pressing su Hjulmand” Cristiano Ronaldo non vuole giocare, arrabbiato per il mercato dell’Al Nassr: l’indiscrezione dal PortogalloClamoroso in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo è determinato a saltare la prossima partita dell’Al Nassr, in programma questo lunedì contro il vicino... Leggi anche: Mercato Napoli, altro nome per l’esterno: arriva dal Portogallo