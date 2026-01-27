Mercato Napoli altro nome per l’esterno | arriva dal Portogallo

Il mercato del Napoli si arricchisce di un nuovo nome dall’estero, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Giovanni Manna sta lavorando per definire un accordo con uno dei giocatori inseriti nella lista degli obiettivi, sottolineando l’attenzione del club nel cercare profili di qualità per la prossima stagione. La trattativa rappresenta un passo importante nel rafforzamento della squadra e nell’ottica di una crescita stabile.

Nelle ultime ore fuoriescono tantissimi nomi riguardanti il Napoli. Giovanni Manna è infatti in un lavoro intenso per provare a trovare l’intesa con uno dei nomi che ha inserito nel proprio taccuino di obiettivi di mercato. Tra questi vi è Alisson Santos, ala sinistra dello Sporting Lisbona. Napoli, tentativo per Alisson Santos: si può fare solo in prestito. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il ruolo di esterno il Napoli valuta Alisson Santos dello Sporting Lisbona. I portoghesi non sarebbero però disposti a lasciare andare a titolo definitivo il classe 2002, se non per una valutazione molto alta, cifre a cui il Napoli al momento non può e non vuole arrivare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

