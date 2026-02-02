Cristiano Ronaldo non vuole giocare arrabbiato per il mercato dell’Al Nassr | l’indiscrezione dal Portogallo

Cristiano Ronaldo non vuole scendere in campo lunedì. È arrabbiato con la società per il mercato e ha deciso di non partecipare alla partita contro l’Al-Riyadh, valida per la 20a giornata del campionato saudita. La notizia arriva dal Portogallo e crea scompiglio in Arabia Saudita.

Clamoroso in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo è determinato a saltare la prossima partita dell’ Al Nassr, in programma questo lunedì contro il vicino Al-Riyadh, per la 20a giornata del campionato saudita, secondo quanto appreso da A Bola. Il motivo, contrariamente a quanto inizialmente riportato dalla stampa saudita, non ha nulla a che fare con le condizioni fisiche dell’attaccante portoghese, considerando il duello contro i campioni dell’Al Ittihad, allenato da Sérgio Conceição, in programma venerdì prossimo, 6 febbraio. Secondo una fonte interna all’Al Nassr, Ronaldo è insoddisfatto della gestione che il PIF (Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita) sta portando avanti nel club che rappresenta da tre anni, soprattutto in confronto al trattamento riservato ai rivali dell’ Al Hilal di Simone Inzaghi, anch’essi gestiti dallo stesso fondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cristiano Ronaldo non vuole giocare, arrabbiato per il mercato dell’Al Nassr: l’indiscrezione dal Portogallo Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Al Nassr Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo) Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo. Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: la protesta nasce a ‘causa’ di Benzema Cristiano Ronaldo si rifiuta di scendere in campo con l’Al Nassr. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Al Nassr Argomenti discussi: L’amore per Cristiano Ronaldo non ha prezzo, il regalo da sogno per Georgina: ecco la foto; Cristiano Ronaldo mette in vendita la sua villa di Cascais da 35 milioni di euro per problemi di privacy; Shop scarpe cristiano ronaldo 2019 Outlet Cristiano Ronaldo nuove scarpe brandizzate CR7. FOTO Sky Sport; Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: la protesta nasce a ‘causa’ di Benzema. Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: clamorosa protesta per colpa di BenzemaCristiano Ronaldo ha rifiutato di giocare la prossima partita di campionato con l’Al Nassr. L’attaccante portoghese è in protesta con il fondo PIF, che garantirebbe più fondi alla squadra rivale, l’Al ... fanpage.it Mercato insufficiente, Ronaldo protesta contro il PIF: non scenderà in campo staseraUn vero e proprio terremoto rischia di sconvolgere il calcio saudita. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, Cristiano Ronaldo avrebbe. tuttomercatoweb.com Perché #CristianoRonaldo non gioca con l' #AlNassr: protesta contro il fondo #PIF, accusato di favorire l'Al-Hilal di Simone #Inzaghi sul mercato x.com Cristiano Ronaldo sembra avere qualche difficoltà a camminare #SportMediaset - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.