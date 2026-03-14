Soave diventa set cinematografico al via i casting | si cercano comparse per la fiction Rai Costanza 2

Le antiche mura di Soave sono state scelte come location per le riprese della fiction Rai

Le antiche mura di Soave sono pronte per ospitare, non solo visitatori e turisti, ma anche il set di una nuova produzione televisiva. Il Comune veronese, celebre per il suo borgo medievale e il castello che domina le colline circostanti, sarà infatti protagonista di Costanza 2, la fiction prodotta da Banijay Studios Italy che arriva dopo il grande successo della prima stagione trasmessa in prima serata su Rai 1. La regia è affidata a Fabrizio Costa, mentre tra i protagonisti figurano Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Le riprese, previste tra il 18 maggio e il 13 giugno 2026, interesseranno anche Verona e Vicenza, ma Soave sarà il cuore delle scene in costume d’epoca, valorizzando le sue vie acciottolate e gli scorci storici. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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