Domani a Casola Valsenio si terrà una festa dedicata al tartufo primaverile organizzata dalla Pro Loco locale. L'evento coinvolge la comunità e prevede varie attività legate a questa specialità culinaria. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese, attirando visitatori e appassionati provenienti dalla zona. La giornata si concentra sulla valorizzazione di questa prelibatezza stagionale.

Domani la Pro Loco di Casola Valsenio celebrerà con una festa il tartufo primaverile. Il paese collinare conta numerosi tartufai, la cui passione trova soddisfazione nel territorio circostante sia per il tartufo autunnale che per il bianchetto primaverile, detto marzuolo, meno pregiato ma comunque apprezzato grazie soprattutto al costo contenuto, visto che quest’anno se ne trova abbastanza. Proprio al territorio circostante è dedicata l’apertura della festa con una passeggiata guidata in partenza alle 9 con ritrovo davanti al municipio; si tratta di un percorso di circa 7 chilometri che richiede un abbigliamento da trekking e la prenotazione gratuita alla Pro Loco, tel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casola domani celebra il tartufo primaverile

La Festa del Tartufo Primaverile è pronta, tra stand gastronomici, mercatini e cacce al tartufoDomenica 8 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio in collaborazione con i...

