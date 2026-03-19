La Cassazione fa un regalo ai papà | sbagliato affidare i figli piccoli sempre alla mamma bisogna decidere caso per caso

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di divorzio non è corretto assegnare automaticamente i figli piccoli alla madre, sottolineando che le decisioni devono essere prese caso per caso. La sentenza arriva alla vigilia della festa del 19 marzo e rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti pratiche di affidamento. La Corte ha precisato che la collocazione dei minori deve essere valutata in base alle circostanze specifiche di ogni situazione.

Alla vigilia della loro tradizionale festa del 19 marzo, la Corte di Cassazione ha fatto un regalo storico ai papà, stabilendo che in caso di divorzio non è accettabile che i figli vengano collocati automaticamente ad abitare con la madre. I giudici della prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 60782026 hanno stabilito che il giudice deve valutare caso per caso le reali capacità di ciascun genitore di crescere, educare ed organizzare la vita quotidiana dei figli e che quindi non può esistere un automatismo di collocamento presso la madre nemmeno tenendo conto della tenera età dei bambini. Un’ordinanza per certi aspetti storica, che cancella la consuetudine dei tribunali di assegnare alla convivenza con la madre i bambini molto piccoli. 🔗 Leggi su Open.online

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