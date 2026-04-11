Manfredonia si torna a parlare di Raffaele Fatone candidato sindaco?

A Manfredonia si discute ancora della possibile candidatura di Raffaele Fatone come sindaco. Le voci si sono fatte più insistenti nelle ultime settimane, alimentando l’attenzione sulla sua eventuale candidatura alle prossime amministrative. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’argomento resta al centro del dibattito locale. Le decisioni definitive potrebbero arrivare nei prossimi giorni, mentre si attendono sviluppi ufficiali dalla coalizione o dai rappresentanti politici coinvolti.

Raffaele Fatone prossimo candidato sindaco? Questa volta potrebbe essere la volta buona. Un progetto che, secondo Caratù, racchiuderebbe il Movimento 5 Stelle, Sipontum, Agiamo ed alcuni simpatizzanti del Partito Democratico che, ricordiamo, già nel 2024 provarono ad unire il PD al M5S. "Fatone è il nostro candidato ideale e di punta" dice all'Attacco Caratù che conferma che i discorsi sono già avviati e man mano si aggiungeranno anche nuovi pezzi di partiti scontenti dall'esperienza La Marca. "Le cose che stanno inaugurando adesso sono progetti di anni fa" sottolinea "ma la percezione è quella di una città ferma".... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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