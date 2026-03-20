Sampdoria Lombardo già a rischio? Tensione dei tifosi faccia a faccia dirigenza-squadra Avellino decisivo qual è la situazione!

La Sampdoria si trova al centro di un momento di tensione dopo la recente sconfitta per 2-0 contro la Carrarese, che ha sollevato dubbi sulla posizione di Lombardo, considerato a rischio. Tifosi e dirigenza si sono confrontati in un faccia a faccia che ha evidenziato le tensioni interne alla squadra. La partita contro l’Avellino si presenta come un punto di svolta per il futuro del tecnico e della rosa.

Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Calciomercato Milan: tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate, ecco cosa succederà Roma eliminata dall’Europa League ma che riscopre il ‘fattore’ Ndicka: l’improvvisa metamorfosi del difensore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, Lombardo già a rischio? Tensione dei tifosi, faccia a faccia dirigenza-squadra. Avellino decisivo, qual è la situazione! Articoli correlati Tifosi e giocatori del Partizan faccia a faccia dopo la sconfitta col Maccabi: alta tensione a BelgradoIl pesante ko di 25 punti contro il Maccabi Tel-Aviv scatena la rabbia dei tifosi del Partizan Belgrado. Viabilità, sicurezza e progetti universitari: faccia a faccia tra la Provincia e il Coordinamento Avellino HinterlandAvellino - Giovedì 8 gennaio si è svolto a Palazzo Caracciolo, sede dell’Amministrazione Provinciale, un incontro tra Francesco Addeo, coordinatore... Approfondimenti e contenuti su Sampdoria Lombardo già a rischio... Temi più discussi: Lombardo si prende la Sampdoria: Grande emozione, nove partite per salvarci; Lombardo: Gol evitabili, dimentichiamo in fretta questa sconfitta; Sampdoria, il primo giorno di Lombardo: la ricetta di Popeye; Sampdoria, Lombardo: Emozionato come il primo giorno di scuola, ma ora è più difficile. Obiettivo salvarsi senza i play out, in ogni caso non scappo. Carrarese-Sampdoria, polemica tra Tjas Begic e Attilio Lombardo dopo la sostituzione. La ricostruzioneTjas Begic non ha gradito il cambio in Carrarese-Sampdoria: polemiche con Attilio Lombardo al momento dell'ingresso in campo di Pierini ... clubdoria46.it Panchina Sampdoria, Il Secolo XIX: Attilio Lombardo è già in bilico, decisivo l’Avellino. Le ultimeDopo la sconfitta contro la Carrarese, la posizione di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria come primo allenatore traballa ... clubdoria46.it U.C. Sampdoria - facebook.com facebook . @sampdoria, valutazioni in corso su una possibile aggiunta allo staff di Lombardo: Diana, Gastaldello e Pavan in lista x.com