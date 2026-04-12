Caso Epstein Melania davanti alla stampa | Mai stata sua amica ora voglio la verità in tribunale

La vicenda legata a Jeffrey Epstein torna a suscitare attenzione pubblica con una novità significativa. La ex first lady ha rilasciato una dichiarazione davanti ai giornalisti, affermando di non aver mai avuto rapporti di amicizia con Epstein e di voler ottenere chiarezza attraverso il tribunale. Nel frattempo, la commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti ha deciso di convocare pubblicamente le persone coinvolte come vittime nel caso.

La vicenda Jeffrey Epstein torna prepotentemente al centro del dibattito politico americano con una svolta tanto inattesa quanto clamorosa: la commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti ha deciso di convocare pubblicamente le vittime del finanziere pedofilo. Una decisione che arriva dopo le dichiarazioni a sorpresa della first lady Melania Trump, che dalla Casa Bianca ha smentito categoricamente qualsiasi legame con Epstein e ha lanciato un appello diretto al Congresso affinché dia voce ai sopravvissuti agli abusi. Il presidente repubblicano della commissione, James Comer, ha confermato che l’audizione si terrà, precisando che era già nei piani della commissione ma che ora assume una rilevanza politica e mediatica del tutto diversa.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Caso Epstein, Melania davanti alla stampa: “Mai stata sua amica, ora voglio la verità in tribunale” Leggi anche: La verità di Melania Trump: "Epstein? Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate" Parla Melania Trump: “Su di me solo menzogne, mai conosciuto Epstein, mai stata sua vittima”. Ma qual è la verità? Perché parla ora?La first lady fa pubblicare un video in cui esclude ogni coinvolgimento con lo scandalo del pedofilo morto suicida in carcere, ma tutti si chiedono...