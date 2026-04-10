Tre ex calciatori di una squadra locale sono stati portati in tribunale con l'accusa di aver commesso un episodio di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa. La stessa ragazza ha presentato denuncia, riferendo di abusi avvenuti dopo la promozione della squadra in Serie C. Uno degli imputati è anche accusato di aver diffuso illegalmente immagini sessuali della donna. Le difese degli ex calciatori hanno negato ogni responsabilità.

Una studentessa denuncia abusi dopo la promozione in Serie C: uno degli imputati è accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali, le difese negano ogni responsabilità Tre ex giocatori del Bra sono finiti a processo con accuse pesanti:violenza sessuale di gruppoe, per uno di loro, anche diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale. I fatti risalgono alla notte del 30 maggioscorso, nei giorni dei festeggiamenti per la promozione in Serie C della squadra piemontese. Secondo l’accusa, coordinata dalla Procura di Asti,una studentessa universitaria di 20 anni sarebbe stata abusata dopo una serata trascorsa con alcuni calciatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stupro di gruppo e revenge porn: a processo tre ex calciatori del Bra

Orrore a Bra: tre calciatori indagati per stupro e revenge pornUna studentessa universitaria di Torino è finita nel mirino di un’indagine per violenza sessuale di gruppo e revenge porn a seguito di una festa...

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Studentessa denuncia stupro di gruppo: accusato Mawete del Livorno. La nota del club amarantoUna caso di presunto stupro di gruppo, quello che è emerso quest'oggi, che arriva direttamente da Bra, e fa riferimento al 30 maggio 2025,. tuttomercatoweb.com

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Stupro di gruppo dopo la promozione in serie C, a processo 3 calciatori del Bra x.com