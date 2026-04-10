A Bra, in provincia di Cuneo, tre calciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso violenza sessuale di gruppo e di aver diffuso immagini intime senza consenso. La vicenda riguarda una studentessa universitaria di Torino, coinvolta in un episodio che risale a una festa nella zona. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Una studentessa universitaria di Torino è finita nel mirino di un’indagine per violenza sessuale di gruppo e revenge porn a seguito di una festa avvenuta ad Bra, in provincia di Cuneo. La giovane donna accusa tre calciatori di averla violentata dopo che lei aveva rifiutato una proposta di sesso collettivo durante i festeggiamenti per la promozione della squadra in serie C. Il tragico episodio si è consumato nell’abitazione di uno dei sospettati. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni investigative, la ventenne aveva accettato di seguire uno dei ragazzi dopo aver consumato alcolici, manifestando inizialmente un interesse verso di lui. Tuttavia, una volta all’interno dell’appartamento, la situazione sarebbe precipitata: dopo i primi contatti, la ragazza si sarebbe ritrovata coinvolta in rapporti sessuali forzati con altri due uomini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore a Bra: tre calciatori indagati per stupro e revenge porn

La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a BraA Bra in provincia di Cuneo tre calciatori sono accusati di aver violentato una ragazza di venti anni, studentessa universitaria torinese.

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