Audace Cerignola-Casarano 2-1 Calcio

L’Audace Cerignola ha ottenuto una vittoria importante contro il Casarano nell’anticipo di serie C. La squadra di casa ha segnato due gol, mentre gli ospiti sono riusciti a ridurre le distanze con un’azione negli ultimi minuti. Il match si è giocato davanti a un pubblico numeroso, che ha sostenuto con entusiasmo entrambe le formazioni. L’evento ha acceso la passione dei tifosi locali, che aspettano già il prossimo incontro.

© Noinotizie.it - Audace Cerignola-Casarano 2-1 Calcio

Il derby regionale è andato all'Audace Cerignola. Superato il Casarano per 2-1 nell'anticipo della giornata di serie C girone C. La formazione gialloblu è ora al sesto posto nella classifica del campionato. L'articolo proviene da Noi Notizie..