Audace Cerignola-Casarano Calcio

Oggi si svolge il derby tra Audace Cerignola e Casarano Calcio, una partita che si gioca in anticipo nel campionato di serie C girone C. La motivazione è la necessità di rispettare il calendario e ridurre i recuperi futuri. Le due squadre si sfidano alle 20,30 in uno stadio pieno di tifosi locali, desiderosi di vedere una vittoria importante. La gara si presenta come una sfida decisiva per la classifica e l’orgoglio regionale. I giocatori sono pronti a scendere in campo.

Si giocano oggi alcune partite di anticipo nei vari campionati di calcio. In serie C girone C il derby regionale Audace Cerignola-Casarano con inizio alle 20,30. Si tratta di un incontro fra due squadre che, assieme a Monopoli e Team Altamura, occupano posizioni per la zona playoff mentre la quinta pugliese, il Foggia, è all'ultimo posto della classifica.