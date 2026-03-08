Resident Evil 4 è diventato un titolo iconico nel mondo dei videogiochi, anche grazie a un ritardo di quattro anni nel suo sviluppo. Il progetto ha subito questa posticipazione, che ha influenzato i tempi di uscita, ma non ha impedito al gioco di lasciare un segno nella storia del settore. La sua lunga attesa è diventata parte della sua leggenda, senza che siano stati fatti approfondimenti sulle cause di tali ritardi.

Non sempre i ritardi nello sviluppo sono un male per i videogiochi, il caso emblematico è Resident Evil 4, uscito molto dopo l’avvio del progetto. L’ultimo capitolo di Resident Evil è uscito da pochi giorni ed il mondo intero si sta godendo il frutto di un’evoluzione concettuale e ludica che trae il meglio dalla storia di questo brand. Capcom ha deciso di unire le due anime ludiche della sua saga principe dopo aver studiato ciò che ha funzionato e ciò che non è piaciuto ai fan nei capitoli remake e in quelli “curriculari”. In Requiem c’è una parte dedicata ai puristi dei survival horror in cui bisogna gestire al meglio l’inventario, evitare... 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Resident Evil 4 ha fatto storia grazie ad un “errore” che ne ha posticipato l’uscita di 4 anni

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha annunciato data e ora del prossimo Resident Evil Showcase, un evento speciale che sarà con tutta probabilità interamente focalizzato su...

Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonIl gioco alternerà due personaggi giocabili: Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S.

Tutti gli aggiornamenti su Resident Evil.

Temi più discussi: Resident Evil 4 non è più protetto da Enigma, Capcom lo ha rimosso; Resident Evil 4 Remake, Capcom ascolta i fan e rimuove il criticato DRM Enigma; Resident Evil Requiem - La recensione; Resident Evil 4: meno di un mese dopo averlo aggiunto, Capcom toglie Enigma DRM dalla versione per PC.

Resident Evil 4 Remake è rinato su PC: Capcom ha rimosso il controverso DRM EnigmaDopo aver azzoppato il framerate di Resident Evil 4 Remake con l'introduzione del DRM Enigma, Capcom è corsa ai ripari. everyeye.it

Resident Evil 4 Remake, un aggiornamento ha rimosso il DRM EnigmaA distanza di ben 3 anni dal suo lancio, Capcom ha pubblicato stanotte un aggiornamento silente che rimuove il DRM Enigma da Resident Evil 4 Remake, che era ... videogamezone.eu

Forse ora sappiamo qual è la miglior versione di Resident Evil Requiem - facebook.com facebook

Resident Evil Requiem, la recensione: il capitolo più ambizioso della serie Capcom x.com