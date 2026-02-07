Arezzo si prepara a un evento che mette in evidenza il passaggio dal passato al futuro della comunicazione. Venerdì 13 febbraio alle 10, una radio storica si trasforma in una piattaforma di podcast, segnando un nuovo capitolo nel modo di ascoltare le notizie e le storie. La transizione si svolge davanti agli occhi di chi ha seguito la radio per anni e di chi oggi cerca contenuti più immediati e digitali. La città si anima di discussioni e curiosità intorno a questa svolta.

Arezzo, 7 febbraio 2027 – Venerdì 13 febbraio alle ore 10.00 al Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. In occasione della XV Giornata Mondiale della Radio UNESCO, il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione celebra la radio e i nuovi linguaggi sonori con l’evento “Da Marconi al Podcast” a chiusura delle celebrazioni marconiane “Il Mondo in tasca”. Protagonista della mattinata sarà Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifico, con un viaggio tra idee geniali, podcast e innovazione. Seguiranno le origini del facsimile raccontate da Fausto Casi, curatore del museo, e la consegna del Premio Italradio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla radio che ha fatto la storia ai podcast che cambiano il futuro

EP. 3| Tonino Luppino - Una storia che attraversa il tempo

