A Cascina è stata consegnata ufficialmente la cittadinanza onoraria a Sodol Colombini. Durante la cerimonia, Colombini ha dichiarato di essere emozionato, aggiungendo che i suoi genitori avrebbero meritato lo stesso riconoscimento. La cerimonia si è svolta in un’aula pubblica alla presenza di testimoni e rappresentanti locali. Il riconoscimento è stato conferito in segno di apprezzamento per il contributo di Colombini alla comunità.

“Sono emozionato a trovarmi in quest’aula, ma sono i miei genitori che avrebbero meritato questo riconoscimento”. Sodol Colombini, ex sindaco della città francese di Aigues-Mortes a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria di Cascina dalle mani del sindaco Michelangelo Betti a nome di tutto il consiglio comunale cascinese. Una storia affascinante, la sua: figlio di cascinesi emigrati in Francia, lavoratore nelle saline fin da giovanissimo, sindacalista, poi consigliere provinciale e infine sindaco per due mandati consecutivi di Aigues-Mortes. E dopo aver appreso della strage di italiani, lavoratori...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, consegnata la cittadinanza onoraria a Sodol Colombini

Consegnata la cittadinanza onoraria cascinese a Sodol ColombiniCascina (PI), 11 aprile 2026 – “Sono emozionato a trovarmi in quest’aula, ma sono i miei genitori che avrebbero meritato questo riconoscimento”.

Cerimonie, Sodol Colombini è cascinese: consegnata la cittadinanza onoraria“Sono emozionato a trovarmi in quest’aula, ma sono i miei genitori che avrebbero meritato questo riconoscimento”.