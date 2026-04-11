Oggi a Cascina è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Sodol Colombini. Durante la cerimonia, Colombini ha espresso emozione, ricordando i propri genitori e il valore del riconoscimento. La cerimonia si è svolta in un’aula della città, alla presenza delle autorità e di altri partecipanti. La consegna ha suscitato attenzione tra i presenti, con un momento di grande significato per il destinatario.

Cascina (PI), 11 aprile 2026 – “Sono emozionato a trovarmi in quest’aula, ma sono i miei genitori che avrebbero meritato questo riconoscimento”. Sodol Colombini, ex sindaco della città francese di Aigues-Mortes a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria di Cascina dalle mani del sindaco Michelangelo Betti a nome di tutto il consiglio comunale cascinese. Una storia affascinante, la sua: figlio di cascinesi emigrati in Francia, lavoratore nelle saline fin da giovanissimo, sindacalista, poi consigliere provinciale e infine sindaco per due mandati consecutivi di Aigues-Mortes. E dopo aver appreso della...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consegnata la cittadinanza onoraria cascinese a Sodol Colombini

Cerimonie, Sodol Colombini è cascinese: consegnata la cittadinanza onoraria“Sono emozionato a trovarmi in quest’aula, ma sono i miei genitori che avrebbero meritato questo riconoscimento”.

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