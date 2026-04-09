Cerimonie Sodol Colombini è cascinese | consegnata la cittadinanza onoraria

Durante una cerimonia ufficiale, è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Sodol Colombini, residente a Cascina. Il destinatario ha espresso emozione, menzionando i propri genitori come coloro che avrebbero meritato questo riconoscimento. La cerimonia si è svolta in un’aula pubblica, alla presenza di autorità e cittadini. Colombini ha partecipato all’evento condividendo alcune riflessioni sul momento.

“Sono emozionato a trovarmi in quest’aula, ma sono i miei genitori che avrebbero meritato questo riconoscimento”. Sodol Colombini, ex sindaco della città francese di Aigues-Mortes a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria di Cascina dalle mani del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it La cittadinanza onoraria all’architetto KollhoffIl consiglio comunale di Pescia ha conferito la cittadinanza onoraria ad Hans Kollhoff, architetto di fama internazionale, figura di riferimento nel... A Guasco la cittadinanza onoraria di GossolengoIl lungo e caldo abbraccio di Gossolengo ha salutato quello che per anni è stato per tutti “il maresciallo” Guasco. Argomenti più discussi: Consiglio comunale aperto: cittadinanza onoraria a Sodol Colombini; Cascina, cittadinanza onoraria a Sodol Colombini. La storia di Sodol Colombini, il figlio di migranti toscani diventato sindaco di Aigues-Mortes: ora è cittadino onorario di CascinaFiglio di immigrati cascinesi, apprezzato sindacalista in Francia, ha contribuito a far riemergere la memoria storica del massacro degli italiani nelle saline di Aigues-Mortes ... corrierefiorentino.corriere.it A Cascina consegnata la cittadinanza onoraria a Sodol ColombiniSodol Colombini, ex sindaco della città francese di Aigues-Mortes tra anni ’70 e ’80, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Cascina ... gonews.it Il Comune di Cascina conferisce la cittadinanza onoraria a Sodol Colombini, sindaco della città francese di Aigues-Mortes, nato a Cascina e poi emigrato in Francia dove ha lottato per integrarsi in una società straniera e dove si è speso per ricordare gli emigr - facebook.com facebook La storia di Sodol Colombini, il figlio di migranti toscani diventato sindaco di Aigues-Mortes: ora è cittadino onorario di Cascina x.com