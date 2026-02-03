Iran la Casa Bianca conferma la diplomazia di Trump con l’Iran | colloqui programmati Netanyahu a Witkoff | Non ci possiamo fidare

La Casa Bianca conferma che i colloqui con l’Iran sono ancora in programma per questa settimana. La portavoce Karoline Leavitt ha detto alla Fox News che gli Stati Uniti vogliono mantenere aperto il dialogo, anche se il Comando centrale ha abbattuto un drone iraniano che si avvicinava in modo aggressivo alla USS Lincoln. Intanto Netanyahu ha detto che non si può fidare dell’Iran, alimentando tensioni già alte nella regione.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono ancora in agenda per la fine di questa settimana. A ribadirlo è la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commentando alla Fox News la decisione del Comando centrale Usa (Centcom) di abbattere un drone iraniano che «si stava comportando in modo aggressivo nei confronti della nostra USS Lincoln presente nella regione su ordine del presidente». «Il presidente Trump rimane impegnato a seguire sempre prima la via diplomatica, ma perché la diplomazia funzioni, ovviamente, bisogna essere in due per ballare », ha sottolineato Leavitt, aggiungendo che i colloqui tra le due realtà, ovvero tra l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e gli iraniani, sono ancora in programma.

