Carpi metti un punto A Pesaro per chiudere

Il Carpi affronta oggi alle 17,30 a Pesaro l’ultima partita della stagione. La squadra ha già assicurato la salvezza virtualmente con la vittoria contro il Pontedera e ora cerca di mettere un punto definitivo alla sua campagna. La sfida si gioca allo stadio ’Benelli’, con l’obiettivo di completare il percorso e chiudere ufficialmente il campionato.

di Davide Setti CARPI A Pesaro per completare l’opera. Il Carpi cerca oggi alle 17,30 al ’Benelli’ l’ultimo tassello della sua stagione, la salvezza matematica, dopo averla ottenuta virtualmente battendo il Pontedera. Il mancato successo del Bra a Campobasso (0-0) ha tolto dalla corsa per superare i biancorossi anche i piemontesi (a -6 con 2 gare da giocare ma con lo scontro diretto sfavorevole) e dunque la squadra di Cassani potrà festeggiare oggi in due modi: con un punto che a quota 38 vorrebbe dire certezza senza attendere il risultato di Pontedera-Ravenna (sempre alle 17,30), oppure anche in caso di ko se il Pontedera non battesse i romagnoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carpi, metti un punto . A Pesaro per chiudere Leggi anche: Carpi - Torres 1-1 | Zagnoni salva il Carpi, contro la Torres è punto d'oro Leggi anche: Perugia - Carpi 1-1 | Carpi, un punto e tanti rimpianti a Perugia