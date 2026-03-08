Carpi - Torres 1-1 | Zagnoni salva il Carpi contro la Torres è punto d' oro

Al 'Cabassi', il Carpi e la Torres si sono divisi la posta in palio con un pareggio per 1-1. Zagnoni ha evitato la sconfitta ai biancorossi, portandoli a quota 33 punti e rafforzando le speranze di salvezza. La Torres, invece, sperava di ridurre il divario in classifica, ma la partita si è conclusa senza vincitori né vinti.

Ci sono pareggi e pareggi. Quello che il Carpi ha ottenuto con la Torres al 'Cabassi' (1-1) fa dire 33 in classifica ai biancorossi, che compiono un passettino importante verso la salvezza, mentre lascia un po' di amaro in bocca alla Torres che confidava molto in questa partita per accorciare in classifica sullo stesso Carpi. Il pareggio è oro colato, trasuda cuore e carattere, ed è figlio della sofferenza per gran parte del primo tempo e un consistente spezzone della ripresa. A scacciare gli incubi di un altro passo falso casalingo, di un terzo stop di fila, per giunta in uno scontro diretto (Torres quattro punti indietro, e tali restano al 96') è stato Davide Zagnoni, il capitano professione difensore, che non certo da quest'anno, possiede doti da attaccante aggiunto. 🔗 Leggi su Today.it

Serie C. Pianese sabato in campo contro la Torres. Puletto ceduto a titolo definitivo al CarpiLa nuova settimana di lavoro, per la Pianese, attesa dalla partita casalinga con la Torres (al Comunale fischio di inizio sabato alle 14,30) è...

Serie C Carpi-Torres vale tanto, "ma bisogna avere fame"Le due sconfitte con Ascoli e Gubbio hanno riavvolto il nastro del Carpi indietro di 15 giorni.

Una selezione di notizie su Carpi Torres 1 1 Zagnoni salva il Carpi....

Temi più discussi: Carpi-Torres | Greco è senza Antonelli e Zecca, ma con Sorrentino sempre più bomber; Serie C | Carpi-Torres: numeri e precedenti; La Torres a Carpi per consolidare la rimonta verso la salvezza; Carpi-Torres, Cassani chiede fame ai suoi.

DIRETTA/ Carpi Torres (risultato finale 1-1): Zagnoni acciuffa il pari al 73?! (oggi 8 marzo 2026)Diretta Carpi Torres streaming video tv: gli emiliani sono tornati a rischiare la zona playout, mentre gli isolani oggi sarebbero salvi. ilsussidiario.net

Carpi-Torres 1-1: Luciani illude i rossoblù, Zagnoni firma il pariDiretta Carpi-Torres di Domenica 8 marzo 2026: Luciani su rigore, Zagnoni pareggia. Gara intensa, VAR protagonista e finale nervoso al Cabassi ... calciomagazine.net

La Torres va in vantaggio ma si fa rimontare dal Carpi, 1-1 #Sport - facebook.com facebook

Uno sguardo insolito su Palazzo dei Pio, affacciato su una delle piazze più grandi d'Italia. Siamo a Carpi (Modena) Ph. valentinabrazzoli x.com