Perugia - Carpi 1-1 | Carpi un punto e tanti rimpianti a Perugia

Il Carpi ha pareggiato 1-1 a Perugia, un risultato che nasce dalla decisione di non rischiare troppo. La squadra emiliana ha portato a casa un punto che aiuta a mantenere cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout, ma potrebbe rimpiangere le occasioni mancate nel secondo tempo. Durante la partita, il Carpi ha dimostrato solidità difensiva, anche se si è trovato a inseguire dopo il gol subito.

Umbri in vantaggio nel primo tempo, poi è quasi un monologo. Casarini rompe il digiuno al 76', poi grifoni salvati dal portiere Gemello Il minimo sindacale, ovvero non perdere lo scontro diretto, è stato centrato. Ma da Perugia il Carpi torna con un punto in saccoccia (1-1) buono sì per tenere a distanza (+5) la zona playout (lo stesso Perugia, assieme a Samb e Torres), ma forse ne lascia due nel 'piatto'. Il punto preso al "Curi", che alla vigilia nessuno avrebbe disdegnato in casa Carpi, lascia dopo 100' di gioco più di qualche rammarico. Ritrovato il gol dopo 550' di digiuno grazie a Casarini, il Carpi ha poi fallito la possibilità di infliggere ai grifoni di casa il colpo del ko, un verdetto che a conti fatti avrebbe rispecchiato quanto si è visto in campo.🔗 Leggi su Today.it

Il match tra Perugia e Carpi si è acceso nel primo tempo, quando un’azione dei padroni di casa ha portato al gol decisivo.

