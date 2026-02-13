usura a imprenditori del distretto ceramico bonini finisce in carcere

Adamo Bonini, imprenditore noto nel distretto ceramico di Reggio Emilia, è stato arrestato questa mattina e trasferito in carcere dopo la condanna definitiva a cinque anni di reclusione per usura ed estorsioni. La decisione definitiva della Cassazione è arrivata dopo mesi di indagini che hanno scoperto come Bonini abbia prestato denaro a tassi illegali e poi esercitato pressioni sui debitori per recuperare i soldi. Un dettaglio che emerge dalle carte del processo è la presenza di minacce concrete ai clienti che non riuscivano a pagare, spesso con il coinvolgimento di persone vicine all’imprenditore.

È finito in carcere Adamo Bonini, condannato in via definitiva a 5 anni per l’accusa di usura ed estorsioni nel distretto ceramico reggiano-modenese. Il 51enne era a processo a seguito dell’ inchiesta ribattezzata ‘ The Untouchables - Gli intoccabili ’ condotta dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza che portarono alla sbarra sei imputati, tra cui Rocco Ambrisi (pena ridotta in Appello a 4 anni e 3 mesi) e anche due carabinieri (assolti poi con formula piena anche per corruzione). La vicenda risale agli anni dal 2012 al 2014 con gli inquirenti - i quali raccolsero la denuncia di una vittima - che smascherarono il sodalizio criminale dedito a prestiti con tassi usurari ed estorsioni ai danni di imprenditori tra Sassuolo e Casalgrande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Adamo Bonini, conosciuto come ‘l’intoccabile’, è stato portato in carcere.

