Carlos Alcaraz | Questo trofeo è per il team grande onore giocare davanti a Nadal Djokovic d’ispirazione

Da oasport.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la premiazione degli Australian Open, Carlos Alcaraz ha mostrato tutta la sua gioia, dicendo che il trofeo è per il suo team. Ha anche detto che è un grande onore aver giocato davanti a Nadal e che Djokovic è una fonte di ispirazione. È il più giovane nella storia a conquistare il Career Grand Slam, con sette titoli Slam in carriera.

Carlos Alcaraz si esprime subito con tanta felicità durante la premiazione degli Australian Open. Ne ha ben donde: è il più giovane ad aver realizzato il Career Grand Slam, vincendo almeno una volta in tutti i quattro tornei maggiori, arrivando contestualmente a quota 7 Slam portati a casa. Il primo pensiero va a Djokovic, in una trasformazione da discorso a dialogo con lui: “ Voglio parlare di Novak innanzitutto. Si merita un’ovazione, quello che fa mi ispira. Il lavoro, durissimo, giorno dopo giorno, con il tuo team, giocare questo tennis fantastico e mi diverto tantissimo a vederti giocare. Ed è stato un onore per me condividere il campo, l’armadietto, gli spogliatoi. 🔗 Leggi su Oasport.it

