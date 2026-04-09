Anniversario di nozze per Carlo e Camilla 21 anni fa il matrimonio tutt’altro che da favola

Da webmagazine24.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra il ventunesimo anniversario di matrimonio tra il re e la regina, una coppia che ha condiviso più di due decenni di vita insieme. La loro relazione ha attraversato diversi momenti e sfide, distinti da un rapporto duraturo che ha suscitato attenzione pubblica. La celebrazione arriva in un momento in cui si parla spesso di questa coppia e del loro percorso personale e pubblico.

(Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla festeggiano oggi 21 anni di matrimonio, ma la loro storia d'amore è ben lontana dall'esser stata una favola. Si tratta di una relazione lunga decenni, da sempre al centro dei media e del gossip, con i precedenti matrimoni dell'uno e dell'altra e il coinvolgimento di diversi membri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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