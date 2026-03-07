Detenuto morde un agente durante un'udienza a Pavia | poliziotto trasferito in pronto soccorso

Durante un'udienza nel tribunale per i minorenni di Brescia, un detenuto ha aggredito e morso un agente della polizia penitenziaria. L'incidente ha causato il trasferimento dell'agente al pronto soccorso. La scena si è svolta sotto gli occhi di giudici e altri presenti in aula. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o altre persone coinvolte.

Un detenuto, durante un'udienza nel tribunale per i minorenni di Brescia, ha aggredito e morso un agente della polizia penitenziaria.