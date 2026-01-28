Erano bloccate da un incendio in un edificio abbandonato nel Milanese Salvate quattro persone

Quattro senzatetto sono stati tratti in salvo questa mattina dai vigili del fuoco nel Milanese. Le persone erano rimaste intrappolate in un edificio abbandonato, bloccate da un incendio. Le temperature si sono abbassate e il freddo si faceva sentire, spingendole a cercare rifugio in un stabile vuoto. I pompieri sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a mettere in sicurezza tutti.

Le temperature che si abbassano, il freddo, la ricerca di un rifugio e – spesso – di compagnia. Per questo erano in uno stabile abbandonato nel Milanese quattro senza fissa dimora che sono stati salvati dai vigili del fuoco. Un edificio al confine tra Cormano e Milano, sulla via dei Giovi 6, che forse quelle persone erano riuscite a chiamare casa. Peccato che alla sfortuna non c'è mai fine e che nel secondo piano della palazzina, quello dove gli uomini avevano trovato riparo, fosse scoppiato un incendio. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo tutte le persone all'interno dell'edificio, bloccate dalle fiamme e impossibilitate a una fuga autonoma.

