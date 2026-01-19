A Ancona, i prezzi degli affitti sono in aumento, con il centro e Piano tra le zone più costose. Questa crescita riflette un mercato immobiliare in evoluzione, influenzato da diversi fattori locali. Conoscere le aree più costose può aiutare chi cerca casa a prendere decisioni informate e pianificare al meglio le proprie scelte abitative.

ANCONA Continua l’impennata degli affitti in città. Un trend in costante crescita che sembra non volersi arrestare. A testimoniarlo sono i dati, aggiornati al primo semestre del 2025, forniti dall’Agenzia delle Entrate. Secondo un’attenta analisi comparativa, quartiere per quartiere, emerge che le locazioni in centro storico hanno subito il maggior rialzo rispetto al 2024. Fenomeno che, inaspettatamente, ha colpito anche il rione del Piano. Il raffronto Fino al secondo semestre del 2024 per un affitto di un appartamento in centro storico la forbice di prezzo oscillava tra i 6,6 euro e i 10 euro a metro quadrato (range determinato dal prezzo per gli immobili più economici e quelli più di prestigio o in migliori condizioni). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Affitti, Ancona sempre più cara: centro e Piano, i prezzi in rialzo. Ecco qual è la zona più costosa

