Una rissa si è verificata nel centro di Mirabello tra tre uomini, due dei quali sono albanesi e armati di bastoni e coltelli. Dopo essere usciti da un bar, i tre si sono diretti verso una casa vicina, dove hanno aggredito un connazionale. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al trasporto di tre persone in ospedale per le ferite riportate.

Escono da un bar nel centro di Mirabello e si dirigono verso una casa nelle vicinanze. ’Armati’ di bastoni due albanesi aggrediscono un connazionale. Spunta anche un coltello, parte un fendente che ferisce uno dei tre stranieri. Arriva anche l’elisoccorso per soccorrere il più grave, che non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri, che arrivano quando la rissa è finita. Scattano immediatamente le indagini per ricostruire l’aggressione. È accaduto l’altra sera nel centro di Mirabello (Foto Castellani): tre persone sono rimaste ferite, due delle quali con arma da taglio, durante una violenta aggressione. L’episodio è ancora al vaglio degli uomini dell’Arma di Terre del Reno e la dinamica, come detto, non è ancora chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rissa a colpi di bastone e coltello. Caos in centro, tre feriti all'ospedale

