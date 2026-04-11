Canzonissima streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Stasera, 11 aprile 2026, su Rai 1 viene trasmessa in prima serata la quarta puntata di Canzonissima, il programma musicale storicamente trasmesso dalla Rai. La serata sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma ufficiale della Rai. La conduzione è affidata a Milly Carlucci, che presenta il format in una versione aggiornata. La trasmissione coinvolge i concorrenti e presenta esibizioni musicali dal vivo.

. Questa sera, 11 aprile 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la quarta puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa. In tv. Appuntamento questa sera, 11 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la terza puntata. Canzonissima streaming live. Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataCanzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la prima puntata di... Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataCanzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Questa sera, 28 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la seconda... CICCHELLA SHOW: IMITAZIONE PERFETTA DI SAL DA VINCI!