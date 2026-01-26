Cerco la cannabis terapeutica per le cure di mia madre ma in città non si trova

In molte città italiane, l'accesso alla cannabis terapeutica può risultare difficile, nonostante sia prevista dalla legge. Questa situazione crea spesso difficoltà per le famiglie che cercano di garantire le cure necessarie ai propri cari. A Forlì, come in altre realtà, la mancanza di disponibilità può rappresentare un ostacolo importante, evidenziando le sfide nelle condizioni di assistenza e nel rispetto del diritto alla salute.

Forlì, 26 gennaio 2026 – Quando una terapia è prevista dalla legge ma non dal territorio, il peso è tutto sulle spalle delle famiglie. Al centro del racconto c’è Laura Rusticali, forlivese di 79 anni, alle prese con l’accesso ai farmaci a base di cannabis terapeutica per la madre Elena Bondi, 97 anni, affetta da neuropatia alle gambe e ricoverata alla casa di riposo Zangheri. “I medicinali – racconta Laura – le sono stati prescritti dal neurologo fin dal 2019, ma trovarli diventa un’impresa. A Forlì nessuno fa questo tipo di preparati. Inizialmente, riuscivo a ritirali alla farmacia Fabbri di Forlimpopoli poi dopo qualche tempo non è stato più possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

