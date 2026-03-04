Nel vivo i lavori per il parcheggio scambiatore pronto per Pasqua Si raggiungerà la spiaggia in pochi minuti

A Cesenatico sono iniziati i lavori per il nuovo parcheggio scambiatore di Ponente, situato in via Mazzini vicino al cimitero. L’area, di oltre 10.000 metri quadri, sarà realizzata con materiali permeabili e includerà più di 400 posti auto e oltre 90 nuove piantumazioni. I lavori sono in corso e sono previsti per essere conclusi prima di Pasqua, consentendo un rapido accesso alla spiaggia.

Situato in prossimità del cimitero capoluogo con oltre 400 nuovi posti auto diventerà anche un punto strategico verso il lungomare di Ponente grazie a un investimento di 400mila euro Sono entrati nel vivo a Cesenatico i lavori per il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo: un'area di oltre 10mila metri realizzata completamente con materiale permeabile, oltre 90 nuove piantumazioni e più di 400 posti. Un servizio per l'utenza del cimitero ma anche per i turisti visto che verrà creato un percorso ciclo pedonale per arrivare sul lungomare di Ponente in pochi minuti.