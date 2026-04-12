Campus di calcio Studenti del Bologna FC dall' Università alla città
Dal 11 aprile al 2 giugno, nel corridoio di via Zamboni 33 sarà allestita una mostra intitolata
Da sabato 11 aprile a martedì 2 giugno, la mostra, animerà il corridoio di Via Zamboni 33 con un racconto che parte dai primi anni del Novecento, quando a Bologna iniziò a "prendere campo", grazie agli studenti universitari.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Università di Firenze, oltre novemila studenti al Campus Morgagni per l’Open DayFirenze, 6 febbraio 2026 – Al via la seconda giornata di Open day al Polo didattico Morgagni.
Università, Campus di Cesena in buona salute: immatricolazioni al +3,5%. E' boom di studenti stranieriL'ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti...