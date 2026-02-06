Università di Firenze oltre novemila studenti al Campus Morgagni per l’Open Day

Questa mattina, al Campus Morgagni di Firenze, oltre novemila studenti si sono presentati per la seconda giornata di Open Day. La rettrice Alessandra Petrucci ha partecipato all’inaugurazione della tre giorni, dando il via alle visite e agli incontri con i futuri studenti. La giornata prosegue con tante attività e opportunità di conoscere l’università.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Al via la seconda giornata di Open day al Polo didattico Morgagni. Ieri, la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, ha presenziato all'inaugurazione della tre giorni. Fino a domani, 7 febbraio, l'Ateneo fiorentino si farà conoscere alle future matricole. Tra incontri con docenti e tutor, approfondimenti sulle modalità di ammissioni e sui Tolc, presentazioni dei servizi per il diritto allo studio (borse di studio, tirocini e altri sostegni alla carriera universitaria), gli studenti potranno scoprire le opportunità didattiche e i servizi predisposti da Unifi, oltre che partecipare a laboratori e sperimentare momenti della vita universitaria.

