Università Campus di Cesena in buona salute | immatricolazioni al +3,5% E' boom di studenti stranieri

Il Campus di Cesena si conferma in buona salute. Le immatricolazioni sono aumentate del 3,5%, segno che l’università attrae ancora nuovi studenti. È boom invece di studenti stranieri, che scelgono sempre più spesso questa sede. I dati dimostrano che i campus romagnoli continuano a essere un punto di riferimento per l’università di Bologna, con numeri che crescono e un’utenza sempre più internazionale.

L'ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti provenienti da fuori regione È questa la fotografia scattata dal rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari durante la presentazione dei dati sulle immatricolazioni per l’anno accademico 20252026. Sebbene i numeri non siano ancora definitivi al centesimo – a causa degli scorrimenti legati al "semestre filtro" di Medicina nelle lauree affini – il quadro è ormai chiaro e molto vicino alla realtà. Partiamo proprio dalla Romagna, dove le sedi distaccate mostrano ottima salute.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il Campus è aperto alla città. Ricchezza per il territorio; Riparte in Romagna Unijunior: conoscere per crescere; Cesena, nuovo strumento di ricerca per le neuroscienze cognitive al Campus universitario.

Campus riminese dell'Università. Calano gli iscritti a causa di corsi spostatiRispetto alla distribuzione nei Campus, resta stabile la sede di Bologna e sono in aumento i Campus di Cesena (+3,5%), Ravenna (+2,2%) e Forlì (3,2%), mentre il leggero calo della sede di Rimini (-6,9 ... newsrimini.it

Università, calano gli iscritti a Rimini, crescono a Forlì, Cesena e RavennaBOLOGNA. Stabili le immatricolazioni all’Università di Bologna: i nuovi iscritti all’Alma mater in questo anno accademico sono 26.818, appena una ... corriereromagna.it

