Regione più risorse per le imprese agricole escluse dai ristori Agricat e fondi per la prevenzione

La Regione ha deciso di destinare più risorse alle imprese agricole colpite dalle alluvioni di maggio 2023, dopo aver scoperto che molte di queste erano rimaste escluse dai precedenti ristori. Ora, vengono stanziati fondi aggiuntivi per sostenere le aziende che hanno subito danni, con l’obiettivo di aiutarle a riprendersi più rapidamente. Inoltre, si aprono nuove opportunità di intervento nella prevenzione, per proteggere meglio il settore in futuro.

La Regione mette a disposizione 28 milioni di euro e chiede che venga accolto nel disegno di legge Coltiva Italia un emendamento per l’utilizzo delle economie della legge 1002023 Un ampliamento delle tutele per le imprese agricole colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e nuove possibilità di intervento anche sul fronte della prevenzione. La Regione Emilia-Romagna chiede che venga accolto dal Parlamento e dal Governo, nel disegno di legge nazionale sull’agricoltura “Coltiva Italia”, in approvazione a marzo, l’emendamento che consente di reimpiegare le economie residue previste dalla legge 100 del 31 luglio 2023 per rafforzare gli indennizzi e finanziare misure a tutela del sistema agricolo nei territori colpiti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Regione Sicilia apre ai ristori per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry.

La Regione Siciliana interviene subito per aiutare le imprese colpite dal maltempo.

