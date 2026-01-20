Il Ministero della Cultura ha annunciato un investimento di oltre sei milioni di euro, provenienti dal PNRR, destinato a musei, biblioteche, teatri, cinema e aree archeologiche della provincia di Ravenna. Tra i finanziamenti, un milione è riservato a Mar e Classense, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e promuovere la fruizione culturale per tutti. Questi interventi mirano a rendere più inclusivi e fruibili i beni culturali del territorio.

La bellezza è per tutti: il Ministero della Cultura ha diffuso il resoconto dei finanziamenti messi in campo per musei, teatri, cinema, aree archeologiche e biblioteche della provincia di Ravenna, che ammonta a oltre sei milioni e 167mila euro di fondi provenienti dal Pnrr. Il fulcro degli interventi ministeriali nei siti museali o archeologici direttamente gestiti dalla Direzione dell’Emilia Romagna verte sulla rimozione delle barriere architettoniche: interventi da 34mila euro ciascuno vedono protagonisti la Basilica di Sant’Apollinare in Classe e il gioiello neoclassico faentino di Palazzo Milzetti; 32mila euro per il Museo nazionale di Ravenna; 27mila per il Battistero degli Ariani, 28mila ciascuno per il Mausoleo di Teodorico e il Palazzo di Teodorico, 22mila per la Villa romana di Russi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musei e biblioteche più accessibili. Un milione per Mar e Classense. Risorse anche per cinema e teatri

Nasce “Carta valore”, il bonus per i neodiplomati. Potranno acquistare libri, abbonamenti, biglietti per cinema, teatri, musei e corsi di lingue. Tutti i dettagliÈ stato approvato il progetto di legge che introduce “Carta Valore”, un nuovo bonus destinato ai neodiplomati.

Fondi a Mar e Classense, passa il bilancio nonostante i voti contrari dell'opposizione: "Troppa burocrazia"Il Consiglio comunale ha approvato i bilanci di previsione 2026 e 2028 delle Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d’Arte del Mar, nonostante le opposizioni abbiano espresso giudizi contrari, attribuendo le motivazioni alla presenza di troppa burocrazia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Allerta rossa a Catania: firmata l’ordinanza n.6 (19/01). Scuole chiuse fino alle 24 del 20 gennaio, stop a parchi, mercati, musei/biblioteche e attività non essenziali. Evitare spostamenti, sottopassi e zone costiere: interdizioni sul Lungomare e a Viale Kennedy f - facebook.com facebook