Camorra e appalti in Toscana base tra Napoli e Caserta | 11 arresti nell' operazione ' Contractus'

Nell’ambito dell’operazione “Contractus”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, sono stati eseguiti 11 provvedimenti restrittivi nei confronti di persone ritenute coinvolte in un sistema di infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici in Toscana. L’indagine ha smantellato un presunto modello di influenza che avrebbe basi tra Napoli e Caserta, coinvolgendo soggetti legati alla camorra e alle attività illecite nel settore degli appalti pubblici.

Un presunto sistema strutturato di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici in Toscana sarebbe stato smantellato nel corso dell’operazione “Contractus”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari nei.🔗 Leggi su Casertanews.it Camorra: smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana, 11 arrestiUn articolato sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano, con esponenti collegati al clan camorristico... Maxi operazione contro il trattamento illecito di rifiuti tra Salerno, Napoli e Caserta, dodici arrestiDodici misure cautelari sono scattate al termine di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Salerno, Napoli e Caserta che ha...