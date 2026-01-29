La polizia ha eseguito una maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti tra Salerno, Napoli e Caserta. Sono stati arrestati dodici persone e sequestrati molti materiali. Le indagini sono partite all’inizio del 2024 e hanno scoperto gravi danni all’ambiente. Le autorità hanno fatto scattare le misure cautelari per fermare questa attività illegale.

Dodici misure cautelari sono scattate al termine di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Salerno, Napoli e Caserta che ha portato all’arresto di diversi soggetti ritenuti responsabili di traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti ed emissione di false fatturazioni. L’operazione, scattata il 29 gennaio 2026, è stata disposta dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di una lunga indagine avviata nell’ottobre 2024. Le indagini e la genesi dell'operazione Un sodalizio criminale ben organizzato Il meccanismo del traffico illecito Sequestri e misure cautelari Il ruolo delle società di intermediazione e degli autisti Le indagini e la genesi dell’operazione L’inchiesta è scattata dopo alcune spedizioni illecite di rifiuti speciali da una società di Sarno verso un’azienda ungherese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi operazione contro il trattamento illecito di rifiuti tra Salerno, Napoli e Caserta, dodici arresti

Approfondimenti su Salerno Napoli Caserta

I Carabinieri hanno eseguito dodici misure cautelari contro un gruppo criminale che smaltiva illegalmente rifiuti provenienti da più province campane.

Un’operazione dei carabinieri di Capua ha portato all’arresto di sei persone coinvolte in un’indagine su estorsioni tra Caserta e Lombardia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Salerno Napoli Caserta

Argomenti discussi: Maxi operazione contro il traffico di droga del clan Amato-Pagano a Scampia, 28 arresti, il video del blitz; Catania, maxi operazione contro lo streaming illegale. Blitz della polizia postale; Pirateria tv, maxi-operazione Switch Off: 31 indagati e 100 mila utenti bloccati in tutta Italia; Ostia – Maxi operazione contro i furti, 1 arresto e 11 denunce.

Maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti in CampaniaSALERNO - Un nuovo colpo alle ecomafie è stato inferto questa mattina con una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Maxi operazione contro il traffico illecito di rifiut ... marigliano.net

Traffico illecito di rifiuti e false fatture, maxi operazione dei carabinieri: 12 misure cautelariÈ quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di una maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti. ilgiornalelocale.it

Diciottesimo, ancora auguri! . Ottavia Salerno MakeupArtist servizi: - Trucco Sposa - Trucco Cerimonia - Trucco Fotografico - Trattamento Ciglia e Sopracciglia . . #makeupartist #makeupideas #makeuptiktok #s4s #f4f - facebook.com facebook