Ciclone Harry scatta l' allerta in Italia per maltempo | quali sono le regioni coinvolte Le previsioni per la settimana
Martedì 20 gennaio, l’Italia si trova sotto l’effetto del Ciclone Harry, che ha provocato un marcato maltempo in diverse regioni. Le previsioni indicano condizioni di temporaneo miglioramento in alcune zone, mentre altre sono interessate da piogge intense e venti forti. Questa situazione richiede attenzione e aggiornamenti costanti per comprendere l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nel corso della settimana.
Oggi, martedì 20 gennaio, l'Italia si sveglia divisa a metà da un quadro meteorologico estremamente contrastante, colpa del Ciclone Harry. Mentre il Nord respira un'aria limpida ma gelida, il Sud si trova a fare i conti con una violenta ondata di maltempo che sta mettendo a dura prova i collegamenti e la sicurezza del territorio. Sud e Isole La situazione più critica riguarda Sicilia e Sardegna, dove iLMeteo.it segnala lo scatenarsi di vere e proprie tempeste di pioggia e temporali. Il fronte perturbato è in rapido arrivo anche sulla Calabria, accompagnato da mari definiti "grossi". Per queste regioni le allerte sono massime: vige l'Allerta Rossa e Arancione sui settori ionici e sulle isole, dove il rischio idrogeologico è elevato a causa dell'intensità dei fenomeni, mentre l'Allerta Gialla è stata estesa alle aree limitrofe per monitorare l'evoluzione dei temporali. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Maltempo Italia, allerta meteo: le regioni coinvolte
Leggi anche: Maltempo, allerta gialla in mezza Italia: quali regioni sono a rischio temporali e criticità idrogeologiche
Il ciclone Harry fa paura: allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in molte città. Rischio alluvione, venti fortissimi, onde di 8 metri - Allarme a Messina, il sindaco: “Nella zona Sud meglio lasciare le abitazioni”. quotidiano.net
Con l'intensificarsi della forza del ciclone Harry, forti piogge e raffiche di vento stanno interessando diversi settori della Sicilia, Sardegna e Calabria. Nessun miglioramento prima di giovedì. x.com
Il ciclone Harry ripreso dalle coste del Plemmirio, le onde si infrangono violentemente sulla costa, generando imponenti getti d’acqua. Kevin Saragozza facebook
