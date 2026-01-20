Martedì 20 gennaio, l’Italia si trova sotto l’effetto del Ciclone Harry, che ha provocato un marcato maltempo in diverse regioni. Le previsioni indicano condizioni di temporaneo miglioramento in alcune zone, mentre altre sono interessate da piogge intense e venti forti. Questa situazione richiede attenzione e aggiornamenti costanti per comprendere l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nel corso della settimana.

Oggi, martedì 20 gennaio, l'Italia si sveglia divisa a metà da un quadro meteorologico estremamente contrastante, colpa del Ciclone Harry. Mentre il Nord respira un'aria limpida ma gelida, il Sud si trova a fare i conti con una violenta ondata di maltempo che sta mettendo a dura prova i collegamenti e la sicurezza del territorio. Sud e Isole La situazione più critica riguarda Sicilia e Sardegna, dove iLMeteo.it segnala lo scatenarsi di vere e proprie tempeste di pioggia e temporali. Il fronte perturbato è in rapido arrivo anche sulla Calabria, accompagnato da mari definiti "grossi". Per queste regioni le allerte sono massime: vige l'Allerta Rossa e Arancione sui settori ionici e sulle isole, dove il rischio idrogeologico è elevato a causa dell'intensità dei fenomeni, mentre l'Allerta Gialla è stata estesa alle aree limitrofe per monitorare l'evoluzione dei temporali. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ciclone Harry, scatta l'allerta in Italia per maltempo: quali sono le regioni coinvolte. Le previsioni per la settimana

Il ciclone Harry fa paura: allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in molte città. Rischio alluvione, venti fortissimi, onde di 8 metri - Allarme a Messina, il sindaco: “Nella zona Sud meglio lasciare le abitazioni”. quotidiano.net