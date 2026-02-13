Calendario scolastico 2026 27 il Lazio inizia il 15 settembre e chiude l’8 giugno Tutti i ponti

Il calendario scolastico 202627 nel Lazio inizia il 15 settembre e si conclude l’8 giugno, con tutti i ponti già segnalati, secondo quanto comunicato dalla Regione tramite il suo sito ufficiale.

La Regione Lazio ha definito, comunicandolo tramite il proprio sito, il calendario scolastico 2026-2027 per le istituzioni statali e paritarie del territorio. Il quadro è stato aggiornato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 30 gennaio 2025, che disciplina anche le modalità di comunicazione delle eventuali variazioni proposte dalle scuole. L'articolo Calendario scolastico 202627, il Lazio inizia il 15 settembre e chiude l’8 giugno. Tutti i ponti .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri il calendario scolastico 2026 con tutte le date ufficiali per le vacanze e i ponti nelle diverse regioni italiane.

Il calendario scolastico 2026 presenta le principali date di vacanze e ponti per studenti, insegnanti e famiglie.

Calendario scolastico 2026/2027 nel Lazio La Regione Lazio ha pubblicato il calendario ufficiale per il prossimo anno scolastico. Inizio lezioni: lunedì 14 settembre 2026 Termine lezioni: martedì 8 giugno 2027 Scuola dell’infanzia: attività fino al 30 giugno 2 - facebook.com facebook

