Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola | le prime delibere delle Regioni IN AGGIORNAMENTO

Le Regioni hanno deciso le date di inizio delle scuole per il prossimo anno, poiché vogliono pianificare al meglio il calendario scolastico. In alcune zone, le prime delibere indicano che le lezioni potrebbero cominciare già a metà settembre, con alcune varianti tra regioni del Nord e del Sud. Questa anticipazione permette alle famiglie di organizzare vacanze e permessi con più anticipo rispetto agli anni precedenti.

Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola: le prime delibere delle Regioni IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Provincia autonoma di Bolzano ha stabilito il calendario scolastico 20262027, causando l’anticipo dell’inizio delle lezioni rispetto ad altri anni.

Il calendario scolastico 202627 nel Lazio inizia il 15 settembre e si conclude l’8 giugno, con tutti i ponti già segnalati, secondo quanto comunicato dalla Regione tramite il suo sito ufficiale.

