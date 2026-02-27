Meteo la bomba di Giuliacci | Quando finisce il caldo anomalo

Un esperto di meteorologia ha annunciato che il caldo anomalo in Italia potrebbe durare ancora per qualche tempo, nonostante la fine dell’inverno si avvicini. La situazione attuale vede un’alta pressione che domina la penisola, mantenendo le temperature sopra le medie stagionali, e questa condizione sta influenzando il clima in diverse regioni del paese.

La situazione meteorologica in Italia presenta un quadro singolare: mentre l'inverno volge al termine, ciò che sorprende è la persistente dominanza dell'alta pressione e l'andamento delle temperature, spesso ben al di sopra delle medie climatiche stagionali per il periodo. Secondo gli aggiornamenti più recenti di MeteoGiuliacci, la Penisola è sotto l'influsso di un vasto anticiclone che tiene lontane le precipitazioni e accompagna giornate in larga parte asciutte, ma con altre variabili che meritano attenzione e che cambiano la percezione stessa dell'inverno. Alta pressione: la regina del tempo. Per almeno altri sei?sette giorni l' alta pressione insisterà sull'Italia, disegnando una fase meteorologica caratterizzata da tempo in prevalenza stabile e asciutto, senza piogge o nevicate degne di nota.