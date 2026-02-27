Meteo la bomba di Mario Giuliacci | Quando finisce il caldo anomalo

L'alta pressione mantiene il dominio sul clima in Italia, prolungando un periodo di caldo intenso. Le previsioni indicano che questa situazione continuerà per quasi una settimana, lasciando poche speranze di un rapido cambiamento meteorologico. La persistenza di condizioni così stabili sta attirando l’attenzione di chi monitora attentamente l’andamento del tempo e le sue possibili evoluzioni.

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia e, secondo le ultime proiezioni, è destinata a restare protagonista ancora per almeno 6-7 giorni. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, questo significa che anche l’inizio di marzo sarà caratterizzato da tempo in prevalenza asciutto, senza piogge né nevicate. Il sole sarà spesso presente, anche se a tratti dovrà fare i conti con annuvolamenti irregolari e con la formazione di nebbie, soprattutto nelle ore più fredde della giornata. L’aspetto più rilevante dei prossimi giorni, tuttavia, non sarà tanto l’assenza di precipitazioni quanto l’evidente anomalia termica che coinvolgerà l’intero Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

