Calciomercato Milan Tottenham in pole position per Robertson | la situazione

Il calciomercato del Milan vede una possibile cessione di Robertson, con il Tottenham in prima fila per assicurarsi il giocatore. Secondo le fonti, la squadra inglese sarebbe molto interessata al terzino, ma la trattativa potrebbe dipendere da alcune condizioni specifiche. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e la situazione rimane in evoluzione, con altri club che potrebbero inserirsi nella corsa.

Siamo arrivati ad aprile e nelle prossime sei gare di Serie A si decide il destino del Milan. Con il sogno Scudetto ormai sfumato, per i rossoneri diventa fondamentale blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti, dopo un anno di assenza, il Diavolo ha la necessità di tornare a giocare la competizione europea più prestigiosa. Nel caso in cui questo accada, sono necessari diversi colpi durante la prossima sessione estiva di calciomercato per alzare il livello di qualità ed esperienza della rosa in tutti i reparti. Una delle zone in cui la dirigenza rossonera vuole intervenire è la fascia mancina, soprattutto visto il livello delle prestazioni offerte in stagione da Pervis Estupinan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tottenham in pole position per Robertson: la situazione Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’InterIl nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di... Calciomercato Milan, un nuovo difensore per Allegri: Gila sempre in pole positionIn tal senso, già da qualche settimana il Milan sta lavorando per portare in rossonero Mario Gila, classe 2000, spagnolo in uscita dalla Lazio e in...