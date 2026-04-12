Secondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il potente agente Jorge Mendes avrebbe offerto al Milan il centrocampista Manuel Ugarte per la prossima stagione. La proposta, che coinvolge anche il Manchester United, riguarda un possibile trasferimento del giocatore, che attualmente milita in un club europeo. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora sulle trattative o sugli accordi tra le parti coinvolte.

Mancano solamente sei giornate di Serie A ai verdetti finali. Il Milan, dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro l'Udinese, si trova nuovamente risucchiato nella lotta Champions e dovrà lottare nelle ultime gare dell'anno per non buttare via ciò di buono fatto negli scorsi mesi. Nel frattempo, la sessione estiva di calciomercato si avvicina e i nomi accostati al Milan sono sempre di più. Come noto, il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di rinforzarsi in ogni zona del campo in vista della prossima stagione. Con il ritorno in Europa, anche senza la certezza di quale, per il Diavolo servirà allungare la panchina per concedere a Massimiliano Allegri più scelte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, proposto Ugarte dal Manchester United: i dettagli

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