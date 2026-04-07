Il mercato estivo del Manchester United potrebbe vedere due centrocampisti lasciare il club. Tra le possibili partenze c’è anche Ugarte, che sembra aver già preso in considerazione l’idea di cambiare squadra. La situazione riguarda le operazioni in uscita, con i giocatori pronti a trasferirsi altrove. Nessuna conferma ufficiale, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

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© Calcionews24.com - Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano!

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