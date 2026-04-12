Calciomercato Inter LIVE | Novità sulla trattativa per Muharemovic Sfida alla Juventus per un centrocampista

Sul fronte del calciomercato, l'Inter sta portando avanti una trattativa per un centrocampista con un club di Serie A, sfidando la Juventus. In corso ci sono incontri e discussioni per definire i dettagli dell'operazione, mentre si seguono aggiornamenti sulle trattative in corso. La società nerazzurra monitora la situazione e valuta le proposte ricevute, con l’obiettivo di concludere l’accordo nelle prossime settimane.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 12 APRILE Mercato Inter, sfida alla Juventus per uno dei centrocampisti migliori della Serie A! Ecco tutti i dettagli.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Novità sulla trattativa per Muharemovic. Sfida alla Juventus per un centrocampista Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: trattativa calda con il Sassuolo per Muharemovic, novità per il post Sommer Ultimissime Inter LIVE: Spuntano nuovi dettagli sulla trattativa per Muharemovicdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.