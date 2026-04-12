Calciomercato Inter LIVE | Novità sulla trattativa per Muharemovic Sfida alla Juventus per un centrocampista

Da internews24.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato, l'Inter sta portando avanti una trattativa per un centrocampista con un club di Serie A, sfidando la Juventus. In corso ci sono incontri e discussioni per definire i dettagli dell'operazione, mentre si seguono aggiornamenti sulle trattative in corso. La società nerazzurra monitora la situazione e valuta le proposte ricevute, con l’obiettivo di concludere l’accordo nelle prossime settimane.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 12 APRILE Mercato Inter, sfida alla Juventus per uno dei centrocampisti migliori della Serie A! Ecco tutti i dettagli.🔗 Leggi su Internews24.com

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