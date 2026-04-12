Ultimissime Inter LIVE | Spuntano nuovi dettagli sulla trattativa per Muharemovic

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardo alla trattativa in corso per il trasferimento di Muharemovic. La vicenda è al centro dell’attenzione dei media sportivi, con aggiornamenti che sono stati diffusi in tempo reale. Le notizie riguardano le trattative tra le parti coinvolte e le eventuali eventualità di un accordo. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

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