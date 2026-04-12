Calcio Serie D Il Poggibonsi scende a Camaiore sognando l’impresa Damian Salto Lomba ordina | Massima determinazione

Oggi alle 15 si disputa la sfida tra Poggibonsi e Camaiore, in una partita valida per la Serie D nel girone E. Il Poggibonsi, con 26 punti, affronta i padroni di casa che ne hanno 33, in un match che potrebbe essere decisivo per le posizioni di classifica. Il tecnico dei giallorossi ha chiesto ai suoi di scendere in campo con massima determinazione. La partita si gioca in un momento di grande pressione per entrambe le squadre.

Si gioca molto, il Poggibonsi, nel match di oggi alle 15 a Camaiore. Padroni di casa a quota 33, giallorossi a 26: sarebbe sufficiente il semplice dato, relativo alla classifica dopo 30 giornate del girone E, a comprendere l’importanza del confronto odierno dei Leoni. In una lotta punto su punto, in un percorso che dipende sì dal rendimento del Poggibonsi, ma allo stesso tempo, inevitabilmente, anche dagli esiti delle altre sfide. L’intento, l’approdo ai play-out. Una post season quasi certa fino a qualche settimana fa in ottica salvezza. Ma poi non più scontata, fra distanze della forbice e tentativi estremi di rimonta da parte di rivali mai dome.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Il Poggibonsi scende a Camaiore sognando l’impresa. Damian Salto Lomba ordina: "Massima determinazione» Calcio serie D. Poggibonsi, Salto: "Ora la rimonta in classifica»Nel Poggibonsi in cerca di punti per una ancora difficile rimonta in classifica, sono determinanti i gol dei difensori. Calcio Serie D. Il Poggibonsi scende al Lotti. L’ostacolo è il GhiviBorgo. Rodio: "Un passo alla volta verso l’obiettivo salvezza»Ancora una tappa rilevante per il Poggibonsi nel cammino in direzione di una sempre complessa risalita.